Pass vaccinale, Garante privacy al governo: "Gravi criticità" (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 aprile 2021 - Pass verde vaccinale ? Il Garante per la protezione dei dati personali frena: la norma va modificata per la tutela della privacy . L'indicazione è contenuta in un avvertimento ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma, 23 aprile 2021 -verde? Ilper la protezione dei dati personali frena: la norma va modificata per la tutela della. L'indicazione è contenuta in un avvertimento ...

Advertising

RaiNews : 'Riaperture graduali non vanno intese come liberi tutti. Su pass vaccinale serviva confronto scientifico più dettag… - Adnkronos : #Crisanti contro le #riaperture e il pass vaccinale. - AlessLongo : Pass vaccinale per libertà di movimento? 'certamente pone problemi seri di ragionevolezza e legittimita' costituzio… - sulsitodisimone : Il pass vaccinale così com'è non va, dice il Garante della privacy - Stefanialove_of : @Nello1896 @LaStampa Io tra dieci giorni sarò munita di pass vaccinale per fortuna e mi sento una privilegiata -