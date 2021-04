Milan, rinnovo Ibrahimovic: Hernandez esulta sui social – FOTO (Di venerdì 23 aprile 2021) Morale alle stelle per Theo Hernandez dopo la notizia del rinnovo di Ibrahimovic Nella serata di ieri è arrivata l’ufficialità del rinnovo di contratto, per un’altra stagione, di Zlatan Ibrahimovic con il Milan. Una notizia che ha lenito un po’ i dispiaceri derivati dalla brutta sconfitta rimediata domenica contro il Sassuolo. I giocatori rossoneri hanno ovviamente accolto con entusiasmo l’ufficialità. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan SU Milan NEWS 24 In particolar modo Theo Hernandez ha voluto esternare la propria felicità per la permanenza dello svedese in rossonero. Il post social del terzino francese recita: «Sempre Ibra!, sempre Milan!». Sempre @Ibra official! Sempre @acMilan!! ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Morale alle stelle per Theodopo la notizia deldiNella serata di ieri è arrivata l’ufficialità deldi contratto, per un’altra stagione, di Zlatancon il. Una notizia che ha lenito un po’ i dispiaceri derivati dalla brutta sconfitta rimediata domenica contro il Sassuolo. I giocatori rossoneri hanno ovviamente accolto con entusiasmo l’ufficialità. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULSUNEWS 24 In particolar modo Theoha voluto esternare la propria felicità per la permanenza dello svedese in rossonero. Il postdel terzino francese recita: «Sempre Ibra!, sempre!». Sempre @Ibra official! Sempre @ac!! ...

