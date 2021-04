Milan, Ibrahimovic a cuore aperto: “L’età è solo un numero. Champions League? Manca poco, dobbiamo crederci” (Di venerdì 23 aprile 2021) Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic è stata una delle note più liete dell'ultimo periodo in casa Milan.Milan, senti l’ex Mirabelli: “Superlega? Strano che Maldini non sapesse. Rinnovo Donnarumma? E’ già finita male”I rossoneri stanno vivendo un momento complicato in Serie A, e altri passi falsi potrebbero compromettere la qualificazione alla prossima Champions League. Uno dei punti fermi è senza dubbio il totem svedese, che nonostante qualche problema fisico rimane un pilastro dei Diavoli. Dopo aver raggiunto l'accordo con la società, Ibrahimovic ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Milan Tv, in cui ha parlato in maniera esaustiva della sua esperienza nel club di Via Aldo Rossi.Il classe '81 è contento della sua avventura ed è convinto di poter dare ancora ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) Il rinnovo di Zlatanè stata una delle note più liete dell'ultimo periodo in casa, senti l’ex Mirabelli: “Superlega? Strano che Maldini non sapesse. Rinnovo Donnarumma? E’ già finita male”I rossoneri stanno vivendo un momento complicato in Serie A, e altri passi falsi potrebbero compromettere la qualificazione alla prossima. Uno dei punti fermi è senza dubbio il totem svedese, che nonostante qualche problema fisico rimane un pilastro dei Diavoli. Dopo aver raggiunto l'accordo con la società,ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni diTv, in cui ha parlato in maniera esaustiva della sua esperienza nel club di Via Aldo Rossi.Il classe '81 è contento della sua avventura ed è convinto di poter dare ancora ...

