LIVE Ginnastica artistica, Europei 2021 in DIRETTA: si inizia! Martina Maggio parte al volteggio per una magia (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE DALLE 17.00 13.30 INIZIA LA FINALE. Zoja Szekely al volteggio. 13.28 Sulla carta Angelina Melnikova potrebbe avere qualcosina in più di Listunova, ma la giovane russa ha un talento sconfinato e potrebbe saltare il banco. Si preannuncia grande equilibrio, salvo grossi errori. 13.26 Minuti di riscaldamento agli attrezzi. 13.24 Ricordiamo che Martina è anche qualificata alle finali a trave e corpo libero, dunque domenica sarà protagonista assolutta. 13.22 Martina Maggio è stata sesta nell’all-around degli Europei 2017, sua unica apparizione continentale prima di quest’anno. Il miglior risultato dell’ultimo decennio è il quarto posto di Erika Fasana ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA FINALE ALL-AROUND MASCHILE DALLE 17.00 13.30 INIZIA LA FINALE. Zoja Szekely al. 13.28 Sulla carta Angelina Melnikova potrebbe avere qualcosina in più di Listunova, ma la giovane russa ha un talento sconfinato e potrebbe saltare il banco. Si preannuncia grande equilibrio, salvo grossi errori. 13.26 Minuti di riscaldamento agli attrezzi. 13.24 Ricordiamo cheè anche qualificata alle finali a trave e corpo libero, dunque domenica sarà protagonista assolutta. 13.22è stata sesta nell’all-around degli2017, sua unica apparizione continentale prima di quest’anno. Il miglior risultato dell’ultimo decennio è il quarto posto di Erika Fasana ...

