La Bundesliga perde lo Schalke 04 | fallimento di un modello

(Di venerdì 23 aprile 2021) AGI - Dal secondo posto in Bundesliga alla retrocessione in appena tre stagioni: lo Schalke 04, club tedesco vincitore di una Coppa Uefa e di tre Coppe e una Supercoppa di Germania, è precipitato in ZweiteLiga con quattro giornate d'anticipo sulla fine del campionato, in seguito alla sconfitta per 1-0 sul campo dell'Arminia Bielefeld. Una parabola tecnica e finanziaria aggravata dalla pandemia e che è paradigmatica della fragilità del calcio nell'attuale emergenza mondiale. Una stagione da incubo "Fa più male del previsto. Che schifezza", ha twittato il club della Ruhr, grande rivale del Borussia Dortmund, la cui prima retrocessione in 30 anni rischia di essere solo l'inizio di un incubo da cui sarà difficile risollevarsi. I Blu di Gelsenkirchen hanno vinto solo due partite di campionato dal gennaio 2020 e pagano i continui cambi di allenatore, ben sette dal 2016. In questa stagione ...