Kate e William, il piccolo Louis compie 3 anni e riporta la gioia a Buckingham Palace (Di venerdì 23 aprile 2021) Auguri al piccolo Louis, il terzogenito di Kate e William, che oggi compie tre anni. La famiglia reale, per celebrare l’evento, ha condiviso una foto su Instagram, in cui vediamo il bambino con un sorrisone, mentre è in sella sulla sua bicicletta. Kate e William: i festeggiamenti per il piccolo Louis Oggi, venerdì 23 aprile … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 23 aprile 2021) Auguri al, il terzogenito di, che oggitre. La famiglia reale, per celebrare l’evento, ha condiviso una foto su Instagram, in cui vediamo il bambino con un sorrisone, mentre è in sella sulla sua bicicletta.: i festeggiamenti per ilOggi, venerdì 23 aprile … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

