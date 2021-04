Enrico Ruggeri contro Alessandro Gassman, continuano a volare stracci e poi il cantante “Mi ha …” (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua la diatriba tra Enrico Ruggeri e il noto attore Alessandro Gassman. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, alcuni giorni fa il noto attore sembra aver pubblicato un post sul suo profilo Twitter, raccontando un aneddoto accadutogli poche ore prima. Alessandro Gassman ed Enrico Ruggeri, è guerra sui social Sembrerebbe che Gassman abbia infatti denunciato alcuni vicini di casa che a suo dire stavano facendo festa all’interno del loro appartamento, violando di conseguenza le norme anti covid, che tutti noi siamo chiamati a rispettare da oltre un anno a questa parte. L’attore avrebbe così chiamato le forze dell’ordine e poi avrebbe anche raccontato l’accaduto su Twitter scatenando una vera e propria polemica. Se da ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 23 aprile 2021) Continua la diatriba trae il noto attore. Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, alcuni giorni fa il noto attore sembra aver pubblicato un post sul suo profilo Twitter, raccontando un aneddoto accadutogli poche ore prima.ed, è guerra sui social Sembrerebbe cheabbia infatti denunciato alcuni vicini di casa che a suo dire stavano facendo festa all’interno del loro appartamento, violando di conseguenza le norme anti covid, che tutti noi siamo chiamati a rispettare da oltre un anno a questa parte. L’attore avrebbe così chiamato le forze dell’ordine e poi avrebbe anche raccontato l’accaduto su Twitter scatenando una vera e propria polemica. Se da ...

enricoruggeri : A parte il titolo, è il mio ennesimo tentativo di aprire un dibattito civile. Enrico Ruggeri: «Gassmann? Se denunc… - HuffPostItalia : Enrico Ruggeri: 'Se denunci assembramenti, devi farlo anche con rapine e spacciatori' - Corriere : «Non capisco perché in mezzo alla strada devo mettere la mascherina. Se entro in un negozio la metto, ma se sono al… - lucianoarius : @enricoruggeri Mi sono accorto, parlando con molti amici che come me hanno suonato da sempre nei piccoli locali di… - paolocord : Cos'è che ancora ci fa vivere le favole? Chi sono quelli della foto da tenere? (Enrico Ruggeri, Mistero). Buon comp… -