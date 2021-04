Draghi e l'Italia dei prossimi sei anni. Inchiesta su un Recovery da sogno (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Economist che sarà oggi in edicola si chiede senza troppi giri di parole se sul governo Draghi, in Italia e in Europa, non ci sia un eccesso di aspettative tale da aver trasformato l’ex presidente della Bce in qualcosa che il presidente del Consiglio oggettivamente non potrà essere mai: l’uomo della Provvidenza. L’Economist, con malizia, ricorda che saper gestire una Banca centrale, anche se si tratta di banca molto politica com’è la Bce, è diverso dal saper gestire un paese per una ragione facilmente intuibile: “Quando si è alla guida della Bce, se si tira una leva il denaro esce. Al governo Italiano, se si tira una leva si può scoprire che quella leva non è collegata a nulla”. Per provare a misurare con esattezza il differenziale che esiste tra ciò che ci si aspetta da Draghi e ciò che può fare davvero ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Economist che sarà oggi in edicola si chiede senza troppi giri di parole se sul governo, ine in Europa, non ci sia un eccesso di aspettative tale da aver trasformato l’ex presidente della Bce in qualcosa che il presidente del Consiglio oggettivamente non potrà essere mai: l’uomo della Provvidenza. L’Economist, con malizia, ricorda che saper gestire una Banca centrale, anche se si tratta di banca molto politica com’è la Bce, è diverso dal saper gestire un paese per una ragione facilmente intuibile: “Quando si è alla guida della Bce, se si tira una leva il denaro esce. Al governono, se si tira una leva si può scoprire che quella leva non è collegata a nulla”. Per provare a misurare con esattezza il differenziale che esiste tra ciò che ci si aspetta dae ciò che può fare davvero ...

