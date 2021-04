“Dateci Giulia Stabile” | l’appello dei fan di Amici 20 e il prestigioso riconoscimento di Kledi

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo la condivisione delle anticipazioni di domani sera, glidi Twitter si sono “scatenati” portando in tendenza un hashtag che riguarda la talentuosa, potenziale vincitrice del circuito danza di20. “”,dei fan di20 “” è finito in tendenza su Twitter proprio perché la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.