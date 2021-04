Covid | “Gran Bretagna non è più nel mezzo di una pandemia”

(Di venerdì 23 aprile 2021) Lanon è più neldi una. Lo affermano gli esperti, rilevando che in base ai nuovi dati emerge che la campagna vaccinale ha ridotto fino al 90 per cento le infezioni sintomatiche da coronavirus. Si tratta della prima ricerca ad ampio raggio sui dati reali della campagna vaccinale che, sottolineano gli scienziati, ha avuto un impatto decisivo sulla circolazione del virus. Sarah Walker, docente di Statistica medica ed epidemiologia ad Oxford e capo degli investigatori per l’indagine su-19 condotta dall’Ufficio per le statistiche nazionali ritiene che il Regno Unito sia “passato dallaad una situazione endemica”, nella quale il virus sta circolando nelle comunità ad un livello basso e ampiamente controllabile. La nuova ricerca, che si basa sui ...

Da lunedì, dopo l'entrata in vigore del nuovo Dl Covid, si prevede anche una fascia gialla con riaperture di ristoranti anche a cena, ma all'aperto, e di cinema, teatro e musei e la presenza in classe ...Tra le province con un numero maggiore di contagi il milanese a 751, 301 i nuovi casi in città, Monza e Brianza a 259 e Varese a 320. Sono 2.509 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il ...