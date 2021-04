Con gli omicidi della polizia si rischia una crisi di salute mentale nella comunità nera

(Di venerdì 23 aprile 2021) L'uso letaleforza contro i cittadini neri distrugge il tessutosocietà anche a livello psicologico, come dimostrano gli studi. La riformasicurezza in America non è rimandabile La riformasicurezza in America non è rimandabile

...incidenze pari rispettivamente al 46,5% e al 45,0%, e della Calabria, dove si riscontra una ...dall'inizio dell'epidemia è di 46 anni per entrambi i sessi e sale a 59 anni per i decessi (59 per...... non delle norme, che in Italia sono particolarmente farraginose; una omogeneità a livello europeo sulle applicazioni; e soprattutto target e lavoroenti tecnici e scientifici facendo in modo ...La malattia è ancora al centro di studi approfonditi, poiché le cause della malattia vengono comprese solo nel 5-10% di pazienti che soffrono di una forma ereditaria ...Alle 9 del mattino l’umore del presidente del Piemonte Alberto Cirio tende al cupo. L’irritazione per la virata del governo sulle scuole è ancora forte, le perplessità su riaperture che dalle regioni ...