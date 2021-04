Cesare Sacchetti e la bufala della Russia che vuole scambiare Chauvin con Navalny

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 23 aprile 2021) Si vende come giornalista controcorrente e sui social – tutti i social – continua a condividere notizie di politica ed economia internazionale che ammiccano a complotti (come quelli sul coronavirus e sui vaccini), ma anche sugli affari parlamentari italiani. Insomma, è la classica persona con cui andare al pub (quando riapriranno) per bere qualcosa insieme che possa acuire quel senso di disagio per la sua presenza. Eppureha frotte di sostenitori, nonostante le sue pagine siano ricche di bufale paradossali, come quella condivisa pochi giorni fa sullache vorrebbe proporre agli Stati Uniti uno scambio: Alexeinegli USA, Derek(l’agente di Polizia condannato per l’omicidio di George Floyd) all’ombra del Cremlino. Peccato che la notizia sia state presa (e condivisa) ...