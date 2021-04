Bonus Spettacolo, ecco a chi spetta e come richiederlo (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Inps ha emanato una nuova circolare che spiega come funziona il nuovo Bonus spettacolo previsto dal Decreto Ristori per una delle categorie più colpite dalla crisi. La nuova misura di ristoro è diretta ai lavoratori dello spettacolo, lavoratori autonomi, occasionali e del turismo. Non sarà però possibile cumularlo con alcune indennità. Oggi è stata attivata la piattaforma per le domande Bonus spettacolo, ecco chi ne ha diritto secondo l’inps Il nuovo Bonus spettacolo, fonte NUOVOIMAIELa circolare n. 65 del 19 aprile 2021 dell‘Inps regolamenta il Bonus spettacolo stabilito con il Decreto Ristori. Si tratta di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) L’Inps ha emanato una nuova circolare che spiegafunziona il nuovoprevisto dal Decreto Ristori per una delle categorie più colpite dalla crisi. La nuova misura di ristoro è diretta ai lavoratori dello, lavoratori autonomi, occasionali e del turismo. Non sarà però possibile cumularlo con alcune indennità. Oggi è stata attivata la piattaforma per le domandechi ne ha diritto secondo l’inps Il nuovo, fonte NUOVOIMAIELa circolare n. 65 del 19 aprile 2021 dell‘Inps regolamenta ilstabilito con il Decreto Ristori. Si tratta di ...

