Ascolti tv 22 aprile: Liotti cresce con Ruffino nuda, Ilary leader la notte (28,6% con le nomination). Del Debbio punta sull'effetto Briatore e batte Formigli

Ascolti Isola: si conferma predilezione valdostana e pugliese, e l'antipatia friulana (estesa anche alle fiction di Canale 5). Picco di Ascolti con Vera e Mirea, di share con la nomination di Ciufoli I Guardiani migliora, L'Isola peggiora. Accade questo per i meter di Auditel giovedì 22 aprile, in una serata in cui Napoli-Lazio, per il turno infrasettimanale di Serie A, ha prodotto 1,1 milioni di spettatori con il 4,2% di share. Un Passo dal Cielo, con Aurora Ruffino, Serena Iansiti e Giusi Buscemi entrate a rinnovare il cast in cui Daniele Liotti e Enrico Ianniello sono le presenze stabili, ha ottenuto 4,952 milioni di spettatori con il 21,6%; sette giorni prima la fiction Lux era calata a 4,919 milioni di spettatori ed il 20,82%. La storia è oramai lontanissima dall'impostazione ...

