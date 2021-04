Vela, Italia in difficoltà nel day-4 a Vilamoura. Si complica la corsa al pass olimpico nell’ILCA 7 (Di giovedì 22 aprile 2021) Day-4 decisamente negativo per l’Italia a Vilamoura (in Portogallo), nell’ambito dell’ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per il singolo maschile ILCA 7. Il vero grande obiettivo di questa manifestazione, il pass olimpico, si allontana sempre di più per gli azzurri, che non riescono a trovare la necessaria continuità di risultati per risalire la china. Nella corsa verso Tokyo 2021 la Spagna è la Nazione messa meglio con Joel Rodriguez Perez che è risalito fino alla quarta posizione con 47 punti. In seconda piazza si conferma ancora l’olanda con Duko Bos che nella generale è 12° con 75 punti. Risale il Belgio grazie a Wannes van Laer (81 punti) attualmente 13°. Sono questi tre gli atleti da prendere come riferimento nella corsa al pass ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) Day-4 decisamente negativo per l’(in Portogallo), nell’ambito dell’ultimo evento europeo di qualificazione olimpica per il singolo maschile ILCA 7. Il vero grande obiettivo di questa manifestazione, il, si allontana sempre di più per gli azzurri, che non riescono a trovare la necessaria continuità di risultati per risalire la china. Nellaverso Tokyo 2021 la Spagna è la Nazione messa meglio con Joel Rodriguez Perez che è risalito fino alla quarta posizione con 47 punti. In seconda piazza si conferma ancora l’olanda con Duko Bos che nella generale è 12° con 75 punti. Risale il Belgio grazie a Wannes van Laer (81 punti) attualmente 13°. Sono questi tre gli atleti da prendere come riferimento nellaal...

Advertising

prohaska83 : @rio_vela Juric, De Zerbi in Italia. O visto che c'è Pinto in cabina di regia, un altro simile a Fonseca (non propr… - sircertaldismo : @rio_vela Solo in Italia erano contenti - AlexAtipup : @rio_vela @Mzucchiatti95 L'ECA è poca roba... Adesso lo voglio vedere in Italia uscire da qualsiasi cosa, ormai ha… - fabiopozzo : The Ocean Race Europe, dalla Lituania all’Italia il test della nuova era Alicante si aggiunge agli stop, il prolog… - martina_lo_re : #COME E' FINITO IL GRAN PREMIO D'ITALIA, SECONDA TAPPA DEL CIRCUITO ITALIANO MINI 650 - Federazione Italiana Vela -