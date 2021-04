Superlega, i club di Serie A vogliono fare causa ad Agnelli per aver fatto fuggire i fondi (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo strappo tentato da 12 club europei (tra i quali Juventus, Inter e Milan) con la creazione della Superlega, nata e abortita in appena 48 ore, avrà pesanti strascichi nel mondo del calcio. Una notte folle quella vissuta tra martedì e mercoledì, durante la quale i rivoluzionari del pallone si sono sfaldati e hanno deciso di battere in ritirata dopo le dure critiche di tifosi e mondo della politica contro il progetto Super League. Uno strappo che però non può passare inosservato o senza conseguenze. Sul piede di guerra ci sono in particolare alcuni club della Serie A, mentre dalla Uefa filtra un clima più conciliante, con i vertici del calcio europeo che si sono detti pronti a riabbracciare le società secessioniste senza particolari strascichi. In casa nostra, come detto, l’aria è invece decisamente più tesa. Come ... Leggi su tpi (Di giovedì 22 aprile 2021) Lo strappo tentato da 12europei (tra i quali Juventus, Inter e Milan) con la creazione della, nata e abortita in appena 48 ore, avrà pesanti strascichi nel mondo del calcio. Una notte folle quella vissuta tra martedì e mercoledì, durante la quale i rivoluzionari del pallone si sono sfaldati e hanno deciso di battere in ritirata dopo le dure critiche di tifosi e mondo della politica contro il progetto Super League. Uno strappo che però non può passare inosservato o senza conseguenze. Sul piede di guerra ci sono in particolare alcunidellaA, mentre dalla Uefa filtra un clima più conciliante, con i vertici del calcio europeo che si sono detti pronti a riabbracciare le società secessioniste senza particolari strascichi. In casa nostra, come detto, l’aria è invece decisamente più tesa. Come ...

Advertising

MarcoBellinazzo : La Superlega non era la soluzione ideale. Ma la stasi favorisce solo i club già ricchi. La Uefa deve correggere que… - FBiasin : Ma se l'#Uefa lavora 'per i tifosi', la #Fifa lavora 'per i tifosi', ciascuno dei club coinvolti nella #SuperLega l… - MarcoBellinazzo : I tifosi delle squadre non ricche che esultano per il possibile dietrofront della Superlega dovrebbero chiedersi qu… - levrierog : @PaoloF90 @ZZiliani Per chi pensa che queste Merde non abbiano violato Nulla. Leggete, ignoranti! E lo leggesse p… - DeLuciaClemente : Per la Uefa le scuse non bastano. Intanto Ceferin blinda le nuove coppe ?@Gazzetta_it? -