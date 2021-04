Post Gattuso, Luciano Spalletti in pole per diventare nuovo allenatore del Napoli (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, si sta già girando intorno per trovare un nuovo allenatore. Il rapporto con Rino Gattuso terminerà a fine stagione e molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Molti sono i nomi contattati dal presidente, con Luciano Spalletti che potrebbe essere più di un’idea. Secondo quanto appreso dall’edizione odierna L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Il presidente del, Aurelio De Laurentiis, si sta già girando intorno per trovare un. Il rapporto con Rinoterminerà a fine stagione e molto dipenderà dalla qualificazione in Champions League. Molti sono i nomi contattati dal presidente, conche potrebbe essere più di un’idea. Secondo quanto appreso dall’edizione odierna L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Post Gattuso Napoli, Dossena: 'De Laurentiis ha fatto perdere punti in classifica' Tutti i nomi che circolano per il post - Gattuso, a stagione in corso, possono distrarre l'ambiente. A mio avviso, De Laurentiis avrebbe dovuto confermare Rino, ma, conoscendolo, credo che punterà su ...

Napoli, Spalletti in pole position per il post Gattuso Dando per ovvio il divorzio a fine stagione con Gennaro Gattuso - sottolinea il Corriere dello Sport - nel frattempo continuano a crescere le azioni di Luciano Spalletti. Ed è proprio l'ex Inter uno ...

Elmas «abbraccia» Gattuso: il post per smentire tutte le voci ilmattino.it Post Gattuso, Luciano Spalletti in pole per diventare nuovo allenatore del Napoli Con Spalletti, il Napoli vorrebbe avviare una vera e propria rivoluzione, con Luciano che accetterebbe ben volentieri di arrivare in Campania.

Elmas «abbraccia» Gattuso: il post per smentire tutte le voci Eljif Elmas risponde alle voci che in queste ore lo avrebbero visto scontrarsi con Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, durante un allenamento a Castel Volturno. Il macedone ha caricato sui social.

