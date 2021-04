Le dichiarazioni post Crotone – Sampdoria (Di giovedì 22 aprile 2021) La 32esima giornata del campionato di Serie A ha visto sfidarsi, tra le altre, Crotone e Sampdoria. La partita di ieri sera mercoledì 21 aprile, allo stadio Scida è terminata 0-1 per i blucerchiati di Ranieri. Le dichiarazioni post partita, che hanno rilasciato i due tecnici, sono un misto di delusione e contentezza. Il Crotone inciampa contro la Sampdoria allo Scida Le dichiarazioni post gara, cosa pensano i tecnici? Nelle dichiarazioni post gara si è intravista tutta la delusione di Serse Cosmi e invece la soddisfazione di Claudio Ranieri. L’allenatore del Crotone ha detto: “Cosa mi aspetto da qui alla fine? Chiudere dignitosamente facendo qualche punto. Va bene giocare con dignità, però ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 22 aprile 2021) La 32esima giornata del campionato di Serie A ha visto sfidarsi, tra le altre,. La partita di ieri sera mercoledì 21 aprile, allo stadio Scida è terminata 0-1 per i blucerchiati di Ranieri. Lepartita, che hanno rilasciato i due tecnici, sono un misto di delusione e contentezza. Ilinciampa contro laallo Scida Legara, cosa pensano i tecnici? Nellegara si è intravista tutta la delusione di Serse Cosmi e invece la soddisfazione di Claudio Ranieri. L’allenatore delha detto: “Cosa mi aspetto da qui alla fine? Chiudere dignitosamente facendo qualche punto. Va bene giocare con dignità, però ...

Advertising

Inter : ?? | DICHIARAZIONI Riascoltiamo insieme le parole di Barella nel post partita di #NapoliInter - acmilan : ??? The #MilanGenoa post-match reactions are available on the app ??? Guarda le dichiarazioni post-partita del Miste… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Questa è una squadra che sa quello che fa e sa quello che vuole' ??? Le parole di Antonio… - SerieTvserie : Maurizio Costanzo Show registrato. E le dichiarazioni di Salvini sono già scadute - tvblogit : Maurizio Costanzo Show registrato. E le dichiarazioni di Salvini sono già scadute -

Ultime Notizie dalla rete : dichiarazioni post Firmato l'accordo di programma, Saia: "Si passa ora alla fase realizzativa della Snai" Sono le dichiarazioni di Daniele Saia , sindaco di Agnone , in merito alla firma dell' Accordo di Programma Quadro della SNAI Alto Medio Sannio. "Dopo la sottoscrizione da parte del Comune di Agnone ...

Mediaset, importante decisione presa su Michelle Hunziker. La reazione della svizzera ...recentemente investita da critiche pesanti su contenuti razzisti nei suoi programmi e nei post ... Già l'anno scorso era stata tacciata di essere anti femminista per delle dichiarazioni in merito alla ...

Le dichiarazioni post partita di Bologna-Torino Periodico Daily - Notizie Maurizio Costanzo Show registrato. E le dichiarazioni di Salvini sono già scadute Il Maurizio Costanzo Show viene registrato trenta ore prima della messa in onda e le dichiarazioni di Salvini risultano già scadute ...

Le dichiarazioni post Crotone – Sampdoria Le dichiarazioni rilasciate da Cosmi e Ranieri nel post Crotone - Sampdoria, sono molto diverse. Cos'hanno detto i due tecnici? Clicca qui!

Sono ledi Daniele Saia , sindaco di Agnone , in merito alla firma dell' Accordo di Programma Quadro della SNAI Alto Medio Sannio. "Dopo la sottoscrizione da parte del Comune di Agnone ......recentemente investita da critiche pesanti su contenuti razzisti nei suoi programmi e nei... Già l'anno scorso era stata tacciata di essere anti femminista per dellein merito alla ...Il Maurizio Costanzo Show viene registrato trenta ore prima della messa in onda e le dichiarazioni di Salvini risultano già scadute ...Le dichiarazioni rilasciate da Cosmi e Ranieri nel post Crotone - Sampdoria, sono molto diverse. Cos'hanno detto i due tecnici? Clicca qui!