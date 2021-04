I vestiti che vorremmo indossare ed i look più audaci dimenticati. Anche gli animi più glamour si sono convertiti alla comodità (Di giovedì 22 aprile 2021) Alzi la mano chi come me negli ultimi mesi, almeno una volta, si è sentito costretto a rinunciare ad uno dei suoi abiti preferiti? Inevitabilmente le innumerevoli restrizioni che abbiamo (e dobbiamo ancora oggi) dovuto rispettare hanno limitato o addirittura eliminato tutti quei momenti, eventi, situazioni in cui eravamo soliti sfoggiare i nostri look più audaci. Da quanto noi donne, se non per motivi lavorativi, non sfiliamo per la città con un tacco 12? Da quanto voi uomini scapoli non indossate la vostra “mise da rimorchio” con cui vi sentite assolutamente irresistibili? Proprio di recente mi è capitato di intravedere sul fondo del mio armadio un mini abitato e un paio di pantaloni tempestati di glitter e di chiedermi per quale motivo non li indossassi da così tanto tempo. La risposta che mi sono data è stata banale e scontata: ... Leggi su domanipress (Di giovedì 22 aprile 2021) Alzi la mano chi come me negli ultimi mesi, almeno una volta, si è sentito costretto a rinunciare ad uno dei suoi abiti preferiti? Inevitabilmente le innumerevoli restrizioni che abbiamo (e dobbiamo ancora oggi) dovuto rispettare hanno limitato o addirittura eliminato tutti quei momenti, eventi, situazioni in cui eravamo soliti sfoggiare i nostripiù. Da quanto noi donne, se non per motivi lavorativi, non sfiliamo per la città con un tacco 12? Da quanto voi uomini scapoli non indossate la vostra “mise da rimorchio” con cui vi sentite assolutamente irresistibili? Proprio di recente mi è capitato di intravedere sul fondo del mio armadio un mini abitato e un paio di pantaloni tempestati di glitter e di chiedermi per quale motivo non li indossassi da così tanto tempo. La risposta che midata è stata banale e scontata: ...

