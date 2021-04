FNOPI: tolleranza zero su attacchi pretestuosi, sì a dialogo costruttivo. (Di giovedì 22 aprile 2021) Massimo impegno su tutela e rafforzamento della professione. FNOPI annuncia tolleranza zero verso gli attacchi degli ultimi giorni eseguiti a mezzo stampa. Ecco il comunicato ufficiale. “In merito alle affermazioni circa “guadagni d’oro” che verrebbero corrisposti al portavoce della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (10 mila euro al mese), Tonino Aceti, la FNOPI smentisce categoricamente tale notizia. Al portavoce – come è verificabile nell’area “amministrazione trasparente” della Federazione dalla relativa delibera regolarmente pubblicata e basata sui presupposti descritti dalla legge 150/2000 per quel che attiene la figura del portavoce, è corrisposta una cifra annuale lorda pari a 90mila euro, in linea con quella percepita da figure analoghe di altri Enti, che ... Leggi su cityroma (Di giovedì 22 aprile 2021) Massimo impegno su tutela e rafforzamento della professione.annunciaverso glidegli ultimi giorni eseguiti a mezzo stampa. Ecco il comunicato ufficiale. “In merito alle affermazioni circa “guadagni d’oro” che verrebbero corrisposti al portavoce della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche (10 mila euro al mese), Tonino Aceti, lasmentisce categoricamente tale notizia. Al portavoce – come è verificabile nell’area “amministrazione trasparente” della Federazione dalla relativa delibera regolarmente pubblicata e basata sui presupposti descritti dalla legge 150/2000 per quel che attiene la figura del portavoce, è corrisposta una cifra annuale lorda pari a 90mila euro, in linea con quella percepita da figure analoghe di altri Enti, che ...

