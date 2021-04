Farris: 'La Lazio non si arrende. Il rigore fischiato a Milinkovic…" (Di giovedì 22 aprile 2021) NAPOLI - La Lazio esce con le ossa rotte dal Maradona: 5 - 2 contro il Napoli, la corsa alla Champions si fa dura. Ma non è finita, lo dice chiaro e tondo il vice allenatore Massimiliano Farris , che ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 22 aprile 2021) NAPOLI - Laesce con le ossa rotte dal Maradona: 5 - 2 contro il Napoli, la corsa alla Champions si fa dura. Ma non è finita, lo dice chiaro e tondo il vice allenatore Massimiliano, che ...

Advertising

infoitsport : Napoli-Lazio, Farris: “Il rigore non c’era, ma noi poco cattivi” - 11contro11 : #Napoli-#Lazio (5-2), Farris: «Loro più concreti di noi» #SerieA #11contro11 - cn1926it : #Lazio, #Farris: “#Milinkovic prende la palla, non era rigore! Forse era fallo in attacco” - CorSport : #Farris: 'La #Lazio non si arrende. Il rigore fischiato a #Milinkovic…” ???? - zazoomblog : Napoli-Lazio Farris: “Non possiamo arrenderci la squadra ha reagito bene. Rigore? Dico la mia” - #Napoli-Lazio… -