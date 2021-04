Ddl Zan, webinar con Pro Vita, Arcilesbica e Arcigay (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Il Disegno di legge Zan sta scatenando polemiche e divisioni in Parlamento, spaccando anche il fronte ‘progressista’ con quelli che chiedono di emendarne alcuni punti fondamentali legati al “sesso anagrafico” o all'”autocertificazione di genere”. Leggi su dire (Di giovedì 22 aprile 2021) ROMA – Il Disegno di legge Zan sta scatenando polemiche e divisioni in Parlamento, spaccando anche il fronte ‘progressista’ con quelli che chiedono di emendarne alcuni punti fondamentali legati al “sesso anagrafico” o all'”autocertificazione di genere”.

espressonline : Ddl Zan, il freno di Italia Viva. Per Faraone “Ok alle modifiche” tra gli applausi di Lega e Fdi - repubblica : Fedez contro il leghista Ostellari: ''Non sei Beyoncé, non puoi fare come ti pare'' - HuffPostItalia : Omofobia, i renziani chiedono altre modifiche al ddl Zan: i tempi si allungano - _gmotta65 : RT @Iperbole_: La STRAGRANDE maggioranza degli italiani è FAVOREVOLE al ddl Zan. I più contrari, come prevedibile, meloniani e leghisti.… - fedepiccinin : RT @neromalpelo: il ddl zan mutilato della “discriminazione per identità di genere” non s’ha da fare, né domani né mai. -