Concorso 1512 Comune Roma sbloccato | nuove modalità | assunzioni entro l’estate

(Di giovedì 22 aprile 2021) Si sblocca finalmente ilposti deldi. Dopo il colloquio di oggi, 22 aprile 2021, tra l’Amministrazione capitolina e il Dipartimento della Funzione Pubblica, possono ripartire i concorsi già banditi daldi, ripartendo in sicurezza e con la promessa di assumere i vincitori. Ad aiutare la ripresa la Riforma dei concorsi pubblici voluta dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Renato Brunetta e il nuovo Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici, le principali novità di aprile per quanto riguarda la Pubblica amministrazione. Vediamo quali sono lecon le quali ilpotrà ripartire, le tempistiche e lescadenze. Concorsi ...

aggiornamento del 12/04/2021 : la preselettiva delComune Roma si farà senza valutazione dei titoli. La sindaca Raggi sulle pagine di Romatoday.it conferma che le selezioni per dirigenti e per le categorie C e D non verranno stravolte . ...Manca poco. "Entro aprile" dicono dal Campidoglio, "se la pandemia continua a tenere questo andamento si dovrebbero tenere le prime sessioni di prove selettive" per ilal Comune di Roma. Millecinquecentododici ambitissimi posti per undici profili professionali, i test dovrebbero svolgersi in presenza, secondo le prescrizioni governative, con un massimo di ...Concorso 1512 posti Comune di Roma – Entro aprile inizieranno a svolgersi le prime prove preselettive per i candidati al maxi concorso Comune di Roma Capitale. In palio ci sono 1.512 posti distribuiti ...*aggiornamento del 12/04/2021: la preselettiva del Concorso 1512 Comune Roma si farà senza valutazione dei titoli. La sindaca Raggi sulle pagine di LeggiOggi ...