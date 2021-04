«Con la riforma, al Csm solo pm…», le toghe danno ragione agli avvocati (Di venerdì 23 aprile 2021) I notabili locali al posto delle correnti. È questo il rischio insito al sistema elettorale previsto dalla riforma Bonafede, secondo il Consiglio superiore della magistratura, in quanto, riducendo i collegi elettorali, agevolerebbe le candidature individuali, garantendo la molteplicità delle provenienze territoriali dei componenti. E ciò senza avere, come esito, «una adeguata rappresentanza», in seno al Csm, delle funzioni di legittimità e merito, giudicanti e requirenti, bensì rafforzando «il collegamento territoriale tra elettori e eletti». Il rischio, dunque, sarebbe quello di sostituire al peso delle correnti quello dei notabilati locali. Un parere pesante, quello approvato ieri a maggioranza (18 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto) dal plenum del Csm, che si è espresso sulla riforma nel merito del sistema elettorale dell’organo di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) I notabili locali al posto delle correnti. È questo il rischio insito al sistema elettorale previsto dallaBonafede, secondo il Consiglio superiore della magistratura, in quanto, riducendo i collegi elettorali, agevolerebbe le candidature individuali, garantendo la molteplicità delle provenienze territoriali dei componenti. E ciò senza avere, come esito, «una adeguata rappresentanza», in seno al Csm, delle funzioni di legittimità e merito, giudicanti e requirenti, bensì rafforzando «il collegamento territoriale tra elettori e eletti». Il rischio, dunque, sarebbe quello di sostituire al peso delle correnti quello dei notabilati locali. Un parere pesante, quello approvato ieri a maggioranza (18 voti favorevoli, 2 contrari e un astenuto) dal plenum del Csm, che si è espresso sullanel merito del sistema elettorale dell’organo di ...

Advertising

lorepregliasco : (Con questa farsa della #SuperLega è passata sotto silenzio la riforma della Champions League in vigore dal 2024, che fa pietà) - marattin : Per i lavori delle Commissioni Finanze sulla riforma fiscale, venerdì alle 16 ci sarà l’audizione del Fondo Monetar… - BentivogliMarco : 30 anni fa, a Forlì, un commando delle Br sorprese a casa una delle personalità più limpide della Storia Repubblica… - king_of_shish : RT @BaZ39893089: State in silenzio su una riforma dei concorsi pubblici che nulla ha a che vedere con il merito e la giustizia! PRENDETE… - _fiorucci : RT @Massimi47715989: LA PIU GRANDE #RIFORMA È CACCIARLI TUTTI E RIFARE TUTTO L ITALIA HA NECESSITÀ DI UNO SHOCK -