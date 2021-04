Xbox e Nintendo | un nuovo indizio suggerisce una possibile collaborazione

(Di mercoledì 21 aprile 2021) Un fermo immagine dell'evento Game Stack Live di Microsoft ha portato i fan a parlare di una nuova teoria che prevede unatra. Questa non è la prima volta cheun crossover cone l'annuncio potrebbe finalmente essere in arrivo. In precedenza, il boss diPhil Spencer è stato sorpreso a suggerire un sacco di progetti imminenti, ma non c'è stata alcuna conferma su nessuna delle presunte teorie dei fan. Secondo i giocatori sarebbero imminenti partnership con Hideo Kojima e, in quanto sono state avvistate una mascotte di Kojima Productions e unSwitch sullo scaffale di Spencer. Leggi altro...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Xbox Nintendo

Everyeye Videogiochi

...per PS4 su Amazon " Clicca qui per acquistare Minecraft perSwitch su Amazon " Clicca qui per acquistare Minecraft per PC su Amazon " Clicca qui per acquistare Minecraft perOne su ...Arriverà il 3 agosto, suSwitch ,Series X - S , PlayStation 5 e PC In Sound Mind , thriller psicologico in prima persona di cui Modus Games ha rilasciato oggi trailer e demo. Le aspiranti vittime possono ...Switch compare durante l'evento Game Stack Live di Microsoft: in arrivo la collaborazione tra Xbox e Nintendo?PlayStation ha incassato più di Nintendo e Microsoft nel 2020 ma il colosso cinese Tencent supera tutti nella classifica.