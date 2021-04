Tottenham, Mason: «Super League? Non so niente» (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ryan Mason, nuovo allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa della Super League Ryan Mason, nuovo allenatore del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa della Super League. Le sue dichiarazioni. «Non so niente delle reazioni dei tifosi, non ho visto nessuna notizia. Non posso commentare e non posso rispondere. Sono concentrato sulla squadra e a portarla più in alto possibile. State facendo una domanda sbagliata alla persona sbagliata. Non conosco tutti i dettagli della vicenda e per questo penso di non essere in grado di rispondere alle domande in merito alla Superlega». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Ryan, nuovo allenatore del, ha parlato in conferenza stampa dellaRyan, nuovo allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della. Le sue dichiarazioni. «Non sodelle reazioni dei tifosi, non ho visto nessuna notizia. Non posso commentare e non posso rispondere. Sono concentrato sulla squadra e a portarla più in alto possibile. State facendo una domanda sbagliata alla persona sbagliata. Non conosco tutti i dettagli della vicenda e per questo penso di non essere in grado di rispondere alle domande in merito allalega». L'articolo proviene da Calcio News 24.

