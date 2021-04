Temptation Island: Anna Ascione e Giuseppe ancora insieme? (Di mercoledì 21 aprile 2021) Anna Ascione è una delle concorrenti di Temptation Island che ha avuto maggiori problemi con il suo ex ragazzo e, più in generale, con l’amore. In queste ore i suoi amati followers hanno notato un allontanamento con il suo nuovo ragazzo Giuseppe Annunziata ed hanno chiesto alla modella che cosa fosse successo. Per fortuna nulla di grave, ma scopriamo insieme che cosa ha detto Anna su Instagram. Anna Ascione è Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021)è una delle concorrenti diche ha avuto maggiori problemi con il suo ex ragazzo e, più in generale, con l’amore. In queste ore i suoi amati followers hanno notato un allontanamento con il suo nuovo ragazzoAnnunziata ed hanno chiesto alla modella che cosa fosse successo. Per fortuna nulla di grave, ma scopriamoche cosa ha dettosu Instagram.è Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

quelcassettinoo : il costume di calzedonia serve per temptation island? - LadyNews_ : Chi è #CristinaIncorvaia? Altezza, anni, peso, biografia, oggi, #UominieDonne, #TemptationIsland, Instagram e fidan… - INYOUREYESZ4YN : Ma una petizione per mandare Rosa e Deddy a Temptation Island? Si può? #Amici20 - she7her : RT @presuntuosaa: LA LORO PRIMA ESTATE INSIEME A TEMPTATION ISLAND #amici20 - quareidfacias : Deddy che dedica la canzone a Rosa per l'estate da trascorrere con lei. Possibilmente in un'isola sarda, con temptation island ? #amemici20 -