Serie C, Foggia - Monopoli 1 - 0. Juve Stabia - Catanzaro 0 - 1 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Foggia - Successo di misura del Foggia sul Monopoli : decide una rete firmata da Curcio e arrivata nella seconda frazione di gioco. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa subito fiammate ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 21 aprile 2021)- Successo di misura delsul: decide una rete firmata da Curcio e arrivata nella seconda frazione di gioco. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa subito fiammate ...

Advertising

CalcioWebPuglia : Serie C, Foggia-Monopoli 1-0. Juve Stabia-Catanzaro 0-1 - princigallomich : CALCIO – SERIE C – FOGGIA, DECIDE CURCIO! BATTUTO IL MONOPOLI, TRE PUNTI PER I PLAY OFF - sportli26181512 : Serie C, Foggia-Monopoli 1-0. Juve Stabia-Catanzaro 0-1: Allo Zaccheria decide Curcio. Al Menti il gol di Pierno po… - sportavellino : Curcio stende il Monopoli. Il Foggia sale al settimo posto in classifica - - PEFIORENTINA : Serie C Full Times Group A Pro Vercelli 1 Lecco 3 Group B Foggia 1 Monopoli 0 Juve Stabia 0 Catanzaro 1 -