Riprende la distribuzione di Johnson&Johnson: oggi consegnate 184mila dosi (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il verdetto dell'Ema ha rassicurato sulla sua sicurezza e i rari casi di trombosi: 184mila dosi di vaccino Johnson & Johnson tornano a essere distribuite a partire da oggi dopo essere state ... Leggi su globalist (Di mercoledì 21 aprile 2021) Il verdetto dell'Ema ha rassicurato sulla sua sicurezza e i rari casi di trombosi:di vaccino Johnson & Johnson tornano a essere distribuite a partire dadopo essere state ...

Advertising

Benzinga_Italia : ??Johnson & Johnson riprende la distribuzione del suo #vaccino contro il #COVID19 in Europa, per l'#EMA il rapporto… - BinaryOptionEU : RT 'Dopo il verdetto dell'Ema, riprende la distribuzione del #VaccinoAntiCovid di #johnsonandjohnson in Italia e in… - francang1950 : RT @Adnkronos: Dopo il verdetto dell'Ema, riprende la distribuzione del #VaccinoAntiCovid di #johnsonandjohnson in Italia e in Europa. http… - angiuoniluigi : RT @Adnkronos: Dopo il verdetto dell'Ema, riprende la distribuzione del #VaccinoAntiCovid di #johnsonandjohnson in Italia e in Europa. http… - Adnkronos : Dopo il verdetto dell'Ema, riprende la distribuzione del #VaccinoAntiCovid di #johnsonandjohnson in Italia e in Eur… -