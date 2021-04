Petroliferi in calo su prezzo greggio sui minimi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) (Teleborsa) – Si muovono con debolezza i titolidi Piazza Affari in scia ai prezzi deltornati suida mercoledì della scorsa settimana. Anche sull’effetto positivo derivante dal rafforzamento del dollaro sull’euro, future giugno segnano per il Brent 65,33 dollari al barile con undell’1,86% mentre per il WTI registrano 61,31 usd/bar con una flessione del 2,17%. Tra i player del comparto, Eni lima lo 0,18% e Tenaris lo 0,09%.

Advertising

ansa_economia : Borsa: Milano riduce il calo (-0,1%), corrono i petroliferi. Sofferenti molte banche, pesanti Enel e le utility, ma… - CorriereQ : Borsa: Milano riduce il calo (-0,1%), corrono i petroliferi - fisco24_info : Borsa: Milano riduce il calo (-0,1%), corrono i petroliferi: Sofferenti molte banche, pesanti Enel e le utility, ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Petroliferi calo

Si muovono con debolezza i titolidi Piazza Affari in scia ai prezzi del greggio tornati sui minimi da mercoledì della ...33 dollari al barile con undell'1,86% mentre per il WTI ......le conseguenze della pandemia di COVID - 19 ha portato gli investitori a temere che il... Un anno fa i prezzi del petrolio sono crollati: quelli di alcuni contrattisono entrati in ...(Teleborsa) - Si muovono con debolezza i titoli petroliferi di Piazza Affari in scia ai prezzi del greggio tornati sui minimi da mercoledì della scorsa settimana. Anche sull'effetto ...MILANO, 21 APR - Riducono il rialzo le principali Borse europee positive con i futures Usa contrastati. Madrid (+0,83%) scende sotto al punto percentuale, tiene Londra (+0,58%), si infiacchiscono inve ...