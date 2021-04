Omofobia:nessun accordo su ddl,Lega voterà no incardinamento (Di mercoledì 21 aprile 2021) E' ancora stallo sul disegno di legge contro l'omotransfobia, fermo nella commissione Giustizia del Senato. nessun accordo è stato raggiunto fra i capigruppo della maggioranza che sostiene il governo ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 21 aprile 2021) E' ancora stallo sul disegno di legge contro l'omotransfobia, fermo nella commissione Giustizia del Senato.è stato raggiunto fra i capigruppo della maggioranza che sostiene il governo ...

Un selfie a sostegno del DDl Zan su omofobia e violenza di genere La legge sull' omofobia è una legge necessaria è una legge giusta è una legge che profuma di equità. Nessuno sia giudice di nessun' altro. Io sto col DDL Zan perchè è una legge giusta, finalmente'. ...

