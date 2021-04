LIVE Berrettini-Cecchinato 6-4 6-3 | ATP Belgrado in DIRETTA | il romano torna al successo dopo due mesi

(Di mercoledì 21 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.40 Matteoritrova ilduedi distanza dall’ultima vittoria. Marcoha disputato un match di buonllo ma ilè riuscito a mettere in campo il 70-80% del suo tennis e questo è bastato. Il numero 10 del mondo affronterà ai quarti il vincente della sfida tra Krajinovic e Milojevic. 6-3. ILALDUE!!!!!! 30-40 Scambio fantastico!!!!!ha tirato fuori un recupero straordinario e un colpo di dritto liftato che lascia di sasso. 15-40 Niente da fare per il ...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPBelgrade #Berrettini liquida #Cecchinato nel derby azzurro con il punteggio di 6-4… - zazoomblog : LIVE – Berrettini-Cecchinato 6-4 4-3 Atp Belgrado 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Cecchinato #Belgrado - live_tennis : Serbia Open - 2nd Round: Matteo Berrettini beat Marco Cecchinato 6-4, 6-3 - zazoomblog : LIVE Berrettini-Cecchinato 3-2 ATP Belgrado in DIRETTA: il romano si porta avanti di un break - #Berrettini-Cecchin… - SSportNetwork : #SuperSportWednesday #Tennis #ATPBelgrade Dopo il #primoset #Berrettini avanti 1-0 (6-4) nel derby con #Cecchinato. #live -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Berrettini

Questa volta, tuttavia, a partire favorito sarà. SEGUI ILDEL MATCH IL TABELLONE IL MONTEPREMI Il match andrà in scena nella giornata odierna di mercoledì 21 aprile , come terzo match ...Questa la programmazione: mercoledì 21 aprile -(alle ore 16 circa): CECCHINATO c.giovedì 22 aprile - differita alle ore 01.00 ed alle ore 03.00 venerdì 23 aprile - differita alle ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.43 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni del derby tra Matteo Berrettini e Marco Cecchinato e buon proseguimento di serata. 19.40 Matteo Berrettini r ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.25 Il match tra il serbo Novak Djokovic, numero 1 del seeding, ed il sudcoreano Soonwoo Kwon inizierà non prima delle ore 16.30. A seguire il derby tra Mat ...