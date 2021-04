"In Cdm Draghi durissimo contro Salvini". Retroscena Gruber, trema il governo? Pd e M5s contro Matteo: "Sei un irresponsabile" (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Il premier Mario Draghi ha tenuto una posizione durissima contro Matteo Salvini in Cdm". A Otto e mezzo su La7 Lilli Gruber parla del Consiglio dei ministri che ha licenziato il decreto Covid e che ha visto la Lega astenersi perché in disaccordo sul tema del coprifuoco. In collegamento c'è la giornalista Sky Tg24 Giovanna Pancheri che svela i Retroscena da Palazzo Chigi: "Dietro l'atteggiamento di Salvini ci sono più logiche elettorali che altro". "Magari - aggiunge la Gruber - teme che parte del suo elettorato gli volti le spalle e vada con la Meloni". Nel frattempo, però, il Capitano deve affrontare l'ira di Draghi: "Da quanto mi dicono - prosegue la Pancheri -, ha sottolineato che c'era stato una cabina di regia, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 21 aprile 2021) "Il premier Marioha tenuto una posizione durissimain Cdm". A Otto e mezzo su La7 Lilliparla del Consiglio dei ministri che ha licenziato il decreto Covid e che ha visto la Lega astenersi perché in disaccordo sul tema del coprifuoco. In collegamento c'è la giornalista Sky Tg24 Giovanna Pancheri che svela ida Palazzo Chigi: "Dietro l'atteggiamento dici sono più logiche elettorali che altro". "Magari - aggiunge la- teme che parte del suo elettorato gli volti le spalle e vada con la Meloni". Nel frattempo, però, il Capitano deve affrontare l'ira di: "Da quanto mi dicono - prosegue la Pancheri -, ha sottolineato che c'era stato una cabina di regia, ...

