Il nuovo gioco di Santa Monica potrebbe avere un setting fantasy (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stando ad un annuncio di lavoro postato da SIE Santa Monica Studios, il nuovo gioco della compagnia potrebbe avere un setting fantasy Se possedete una console Sony di sicuro conoscerete Santa Monica Studios, la software house che da anni porta avanti la violenta storia di Kratos. Con l’uscita del loro ultimo God of War per PS4, la compagnia è diventata a mani basse una delle più amate dai videogiocatori. Adesso tantissimi giocatori sono in trepidante attesa dell’uscita di God of War: Ragnarok per PS5, ma nel mentre sembra che la software house stia lavorando anche ad un altro misterioso progetto. Per il momento non si sa nulla su questo nuovo gioco ma, stando ad un recente annuncio ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 21 aprile 2021) Stando ad un annuncio di lavoro postato da SIEStudios, ildella compagniaunSe possedete una console Sony di sicuro conoscereteStudios, la software house che da anni porta avanti la violenta storia di Kratos. Con l’uscita del loro ultimo God of War per PS4, la compagnia è diventata a mani basse una delle più amate dai videogiocatori. Adesso tantissimi giocatori sono in trepidante attesa dell’uscita di God of War: Ragnarok per PS5, ma nel mentre sembra che la software house stia lavorando anche ad un altro misterioso progetto. Per il momento non si sa nulla su questoma, stando ad un recente annuncio ...

Advertising

danabi_b : Ogni nuovo giorno ci insegna la rinascita La voglia e l'entusiasmo di mettersi in gioco La dolcezza e la forza per… - tuttoteKit : Il nuovo gioco di Santa Monica potrebbe avere un setting fantasy #PS4 #PS5 #SIESantaMonicaStudios #Sony #tuttotek - aleposer : @RealPiccinini Da “romantico” non mi piaceva l’idea (io sarei per SerieA di nuovo a 18 e solo prima massimo seconda… - saldi_di : Il nuovo gioco dell’estate - BlobVideoludico : Arriva oggi nelle sale The Post, il nuovo, delizioso gioco di ruolo basato sull'universo di Star Wars Story? non è… -