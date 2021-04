Fedez: la sua nuova linea di smalti (Di mercoledì 21 aprile 2021) È online la linea di smalti creata da Fedez. Il rapper con la passione per la manicure ha creato una serie di smalti il cui ricavato andrà in parte a Pangea Onlus, fondazione che sostiene le donne vittima di violenza domestica. Era stata annunciata da qualche giorno e da poche ore è online: Fedez ha lanciato una linea di smalti in collaborazione con Layla Cosmetics ed è già Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 21 aprile 2021) È online ladicreata da. Il rapper con la passione per la manicure ha creato una serie diil cui ricavato andrà in parte a Pangea Onlus, fondazione che sostiene le donne vittima di violenza domestica. Era stata annunciata da qualche giorno e da poche ore è online:ha lanciato unadiin collaborazione con Layla Cosmetics ed è già Articolo completo: dal blog SoloDonna

Mimimia73198936 : Non fedez che sponsorizza la sua linea di smalti ? Adorooo #prelemi - mattinodinapoli : Fedez lancia la sua linea di smalto per le unghie, la moglie Chiara Ferragni lo sostiene: il sito va subito in tilt - sab_iduria : RT @lacasadiunpoeta: Fedez non solo continua a dissare il governo ma lancia anche una sua linea di smalti IO TI AMO - gianfrancomusi2 : Fedez lancia la sua linea di smalti, il sito va in crash in 2 minuti: «Troppi accessi». Ecco quanto costano. I fan:… - treatyousides : RT @angerollseyes: Apprezzo davvero tanto Fedez che usa la sua piattaforma con 12 milioni di followers per parlare delle cose serie e fare… -