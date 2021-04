Dakota Johnson protagonista di Persuasione

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 21 aprile 2021)confermata comediil nuovo film targato Netflix, Tratto dal romanzo di Jane Austen. Una trasposizione cinematografica in chiave moderna e dotata di spirito L’attriceconfermata comediil nuovo film prodotto da Netflix in collaborazione con MRC. La pellicola sarà diretta da Carrie Cracknell prima nel debutto dietro la macchina da presa, ma già ampiamente conosciuta per lo spettacolo teatrale Sea Wall/A Life recentemente andato in scena a Broadway, con protagonisti Tom Sturridge e Jake Gyllenhaal. La sceneggiatura sarà invece firmata da Ron Bass e Alice Victoria Winslow.la chiave moderna del romanzo di Jane Austen Tratto dal romanzo ...