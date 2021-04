Benicio Del Toro e Zoe Saldana: la verità e i dubbi sui vaccini anti Covid-19 in un video (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le star Benicio Del Toro e Zoe Saldana hanno realizzato un video con lo scopo di sostenere la campagna delle vaccinazioni per contrastare la diffusione del Covid-19. Benicio Del Toro e Zoe Saldana hanno unito le forze per realizzare una campagna video per cercare di porre limite alla disinformazione sui vaccini creati per contrastare il Covid-19, collaborando con le organizzazioni Momento Latino e SOMOs Community Care. Le due star del cinema hanno avuto una conversazione con il dottor Gustavo Del Toro, il fratello dell'attore, che è a capo dei medici che lavorano al Wyckoff Heights Medical Center di Brooklyn. Nel video The Truth: Vaccinations, Zoe ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 21 aprile 2021) Le starDele Zoehanno realizzato uncon lo scopo di sostenere la campagna delle vaccinazioni per contrastare la diffusione del-19.Dele Zoehanno unito le forze per realizzare una campagnaper cercare di porre limite alla disinformazione suicreati per contrastare il-19, collaborando con le organizzazioni Momento Latino e SOMOs Community Care. Le due star del cinema hanno avuto una conversazione con il dottor Gustavo Del, il fratello dell'attore, che è a capo dei medici che lavorano al Wyckoff Heights Medical Center di Brooklyn. NelThe Truth: Vaccinations, Zoe ...

