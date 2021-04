Balena grigia nel Tirreno, l'animale in difficoltà soccorso sul litorale romano (Di mercoledì 21 aprile 2021) La Balena grigia , più volte avvistata nel Tirreno centrale nelle ultime settimane, è stata soccorsa oggi pomeriggio sul litorale romano . Il cetaceo era apparso in evidente difficoltà nel mare ... Leggi su leggo (Di mercoledì 21 aprile 2021) La, più volte avvistata nelcentrale nelle ultime settimane, è stata soccorsa oggi pomeriggio sul. Il cetaceo era apparso in evidentenel mare ...

Advertising

enpaonlus : Ponza, avvistata per la prima volta una balena grigia in Italia - SkyTG24 : Ponza, avvistata una balena grigia: è la prima volta in Italia. VIDEO - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Balena grigia nel #Tirreno, l'animale in difficoltà soccorso sul litorale romano - maggipat : Balena grigia nel Tirreno, l'animale in difficoltà soccorso sul litorale romano - leggoit : #Balena grigia nel #Tirreno, l'animale in difficoltà soccorso sul litorale romano -