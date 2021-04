Alla Palumbo arriva il Cassano, Avram: “Dobbiamo giocare al massimo” (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 14:00) Alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago nell’ultima giornata della Regular Season. Il match sarà trasmesso in live streaming su Eleven Sports. Il sette allenato da coach Laura Avram è reduce dAlla vittoria ottenuta sul campo del Cellini Padova che le ha permesso di rimanere saldamente al primo posto con 40 punti all’attivo. Grazie al successo ottenuto lo scorso 11 aprile capitan Napoletano e compagne hanno, infatti, blindato la vetta del massimo campionato di pAllamano femminile tenendo a distanza Oderzo e Brixen. Dall’altra parte ci sarà il Cassano Magnago, ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 21 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Messi da parte gli impegni della nazionale torna la serie A Beretta. La Jomi Salerno sarà di scena sabato (inizio ore 14:00)palestra Caporale Maggiorecontro ilMagnago nell’ultima giornata della Regular Season. Il match sarà trasmesso in live streaming su Eleven Sports. Il sette allenato da coach Lauraè reduce dvittoria ottenuta sul campo del Cellini Padova che le ha permesso di rimanere saldamente al primo posto con 40 punti all’attivo. Grazie al successo ottenuto lo scorso 11 aprile capitan Napoletano e compagne hanno, infatti, blindato la vetta delcampionato di pmano femminile tenendo a distanza Oderzo e Brixen. Dall’altra parte ci sarà ilMagnago, ...

Advertising

anteprima24 : ** Alla #Palumbo arriva il Cassano, #Avram: 'Dobbiamo giocare al massimo' ** - iCri4 : “Alla scoperta delle Langhe | Mauro Marengo??” with Francesca Schellino, @GiulioFontana1, @FedericoMoznich, Elisa Ma… - SalernoEditrice : #Napoleone alla Salerno Editrice! ?IN ARRIVO! ?? 'Ei fu' di Matteo Palumbo in libreria a partire dal 22 aprile ??… - palumbo_enzo : Udite, udite: la delibera del CdP del Senato,che ha portato alla revoca del vitalizio a Formigoni,fortemente voluta… - controradio : Questa sera alle 21:30 torna 'Sex and the radio'! Con il Daniel Giunti, sessuologo ed ideatore di @sessuologia, uno… -