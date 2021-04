UEFA – Le 55 federazioni condannano la Superlega, il comunicato ufficiale (Di martedì 20 aprile 2021) Il 45° Congresso Ordinario UEFA si è tenuto oggi a Montreux (Svizzera). Le 55 federazioni hanno approvato all’unanimità una dichiarazione che condanna fermamente la cosiddetta Super League Dichiarazione del 45° Congresso Ordinario UEFA – 20 aprile 2021: ”Le 55 federazioni ed i partecipanti al Congresso UEFA condannano la cosiddetta “Super League” da poco annunciata. Il Congresso UEFA ritiene, categoricamente, che una “Super League” chiusa sia contraria all’essenza di ciò che è europeo, ovvero unificato, aperto, solidale e basato sui valori sportivi. La UEFA e le federazioni credono in un modello veramente europeo fondato su competizioni aperte, sulla solidarietà e sulla ridistribuzione. Questo per garantire la sostenibilità e la ... Leggi su retecalcio (Di martedì 20 aprile 2021) Il 45° Congresso Ordinariosi è tenuto oggi a Montreux (Svizzera). Le 55hanno approvato all’unanimità una dichiarazione che condanna fermamente la cosiddetta Super League Dichiarazione del 45° Congresso Ordinario– 20 aprile 2021: ”Le 55ed i partecipanti al Congressola cosiddetta “Super League” da poco annunciata. Il Congressoritiene, categoricamente, che una “Super League” chiusa sia contraria all’essenza di ciò che è europeo, ovvero unificato, aperto, solidale e basato sui valori sportivi. Lae lecredono in un modello veramente europeo fondato su competizioni aperte, sulla solidarietà e sulla ridistribuzione. Questo per garantire la sostenibilità e la ...

Advertising

hbk_89 : RT @capuanogio: Un tribunale a Madrid sentenzia che #Fifa, #Uefa e le federazioni non potranno bloccare la #SuperLeague o sanzionare i club… - _Simo95_ : RT @capuanogio: Un tribunale a Madrid sentenzia che #Fifa, #Uefa e le federazioni non potranno bloccare la #SuperLeague o sanzionare i club… - FraGiova1 : @ClaudiodiRoma2 @Adnkronos poi non sò cosa ci troviate nelle federazioni. La UEFA ha usato quando gli pareva il fai… - gabriel1919__ : @unafreturns @MandyFresco Bastava mettersi a tavolo con l'uefa ed elaborare un nuovo format di champions (per fare… - gibelli_omar : RT @capuanogio: Un tribunale a Madrid sentenzia che #Fifa, #Uefa e le federazioni non potranno bloccare la #SuperLeague o sanzionare i club… -

Ultime Notizie dalla rete : UEFA federazioni Il Congresso UEFA condanna i piani di scissione La UEFA, le federazioni e tutti coloro che amano il calcio non cedono e lotteranno nella massima misura possibile contro le decisioni dei proprietari di questi club e i loro sostenitori. Sappiamo ...

UEFA, nuovo duro comunicato contro la Superlega: 'Noi siamo il calcio europeo' La UEFA, le sue federazioni affiliate e tutti coloro che amano il calcio sono saldi e resisteranno e combatteranno con forza contro questa mossa dei proprietari di questi club e dei loro sostenitori ...

Uefa, Federazioni e Leghe unite contro il progetto Super League AGI - Agenzia Italia Superlega, Uefa: proteggeremo il calcio da un clan egoista Le 55 federazioni associate sono convinte che "la 'Super League' chiusa vada contro il concetto stesso di ciò che deve essere europeo: unificato, aperto, solidale e basato sui valori sportivi". Second ...

Nuovo comunicato UEFA sulla Superlega: “Noi il calcio europeo. Loro no” Presa di posizione decisa da parte della UEFA che si è scagliata nuovamente contro le rappresentanti della Superlega È arrivato il nuovo comunicato della UEFA contro la Superlega: “Le 55 federazioni m ...

La, lee tutti coloro che amano il calcio non cedono e lotteranno nella massima misura possibile contro le decisioni dei proprietari di questi club e i loro sostenitori. Sappiamo ...La, le sueaffiliate e tutti coloro che amano il calcio sono saldi e resisteranno e combatteranno con forza contro questa mossa dei proprietari di questi club e dei loro sostenitori ...Le 55 federazioni associate sono convinte che "la 'Super League' chiusa vada contro il concetto stesso di ciò che deve essere europeo: unificato, aperto, solidale e basato sui valori sportivi". Second ...Presa di posizione decisa da parte della UEFA che si è scagliata nuovamente contro le rappresentanti della Superlega È arrivato il nuovo comunicato della UEFA contro la Superlega: “Le 55 federazioni m ...