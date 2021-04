Superlega, Florentino Perez: “Napoli e Roma potranno entrare nella competizione” (Di martedì 20 aprile 2021) “I 15 club fondatori sono i più importanti in termini di intrattenimento. Altri come il Napoli o la Roma avranno la possibilità di essere nella competizione un anno o l’altro, poi vediamo”. Con queste parole il presidente della Superlega, Florentino Perez, ufficializza il possibile ingresso, oltre ai membri fondatori Juventus, Milan e Inter, anche di Napoli e Roma come squadre italiane all’interno della nuova competizione in concorrenza con la Champions League dell’Uefa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 20 aprile 2021) “I 15 club fondatori sono i più importanti in termini di intrattenimento. Altri come ilo laavranno la possibilità di essereun anno o l’altro, poi vediamo”. Con queste parole il presidente della, ufficializza il possibile ingresso, oltre ai membri fondatori Juventus, Milan e Inter, anche dicome squadre italiane all’interno della nuovain concorrenza con la Champions League dell’Uefa. SportFace.

