Superlega, dalla Francia: 'La Uefa reagisce: piano per una nuova Champions da 7 miliardi' (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo l'attacco delle 12 ribelli con l'annuncio della nascita della Superlega , arriva la controffensiva dell'Uefa. E non solo sul fronte giuridico. Il massimo organo calcistico europeo preparerebbe ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 aprile 2021) Dopo l'attacco delle 12 ribelli con l'annuncio della nascita della, arriva la controffensiva dell'. E non solo sul fronte giuridico. Il massimo organo calcistico europeo preparerebbe ...

Advertising

LucaBizzarri : Certo che sarebbe bello il modello NBA, che non c’entra assolutamente nulla con la Superlega. Parte dalla scuola, c… - capuanogio : Nel progetto #Superlega previsto anche un meccanismo di solidarietà che dirotterà fondi fuori dal sistema per 10 mi… - capuanogio : Quindi la soluzione della #Uefa diventa escludere subito dalla #UCL le tre ribelli rimaste in corsa, recuperando le… - mmajernamarco : Ve lo spiego per l’ultima volta poi se non capite non posso farci nulla. La Superlega si farà e NESSUNO può esclud… - Raffaeleamato04 : RT @tuttosport: #Superlega, #Ulivieri: 'Juve indebitata, va esclusa dalla Serie A' -