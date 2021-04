Recovery: Leu, ‘sarà una corsa, chiesto maggior coordinamento con Parlamento’ (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “maggior coordinamento con il Parlamento”. Questa la richiesta avanzata dalla delegazione di Leu, presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza, nell’incontro con il premier Mario Draghi. “Un incontro positivo – dice il capogruppo alla Camera, Federico Fornaro – in cui abbiamo parlato sia del Recovery che del dl sostegni”, rimarcando la “necessità che si avvi velocemente un rapporto parlamentare più stretto, che consenta un ruolo anche al Parlamento”.“Abbiamo espresso la preoccupazione – aggiunge – che il Recovery non diventi un libro dei sogni, con i desiderata dei vari territori. Occorre forte selettività e selezione” dei progetti. Leu ha sottolineato l’importanza della transizione digitare ed ecologica, con un occhio attento all’ambiente, “per noi – dice ancora Fornaro – è ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – “con il Parlamento”. Questa la richiesta avanzata dalla delegazione di Leu, presente anche il ministro della Salute Roberto Speranza, nell’incontro con il premier Mario Draghi. “Un incontro positivo – dice il capogruppo alla Camera, Federico Fornaro – in cui abbiamo parlato sia delche del dl sostegni”, rimarcando la “necessità che si avvi velocemente un rapporto parlamentare più stretto, che consenta un ruolo anche al Parlamento”.“Abbiamo espresso la preoccupazione – aggiunge – che ilnon diventi un libro dei sogni, con i desiderata dei vari territori. Occorre forte selettività e selezione” dei progetti. Leu ha sottolineato l’importanza della transizione digitare ed ecologica, con un occhio attento all’ambiente, “per noi – dice ancora Fornaro – è ...

Advertising

messveneto : Draghi ha incontrato l’ultimo partito per discutere il Recovery: “Non ci sarano slittamenti”: Per LeU: «L’esigenza… - TV7Benevento : Recovery: Leu, 'sarà una corsa, chiesto maggior coordinamento con Parlamento'... - TV7Benevento : Recovery: Leu, 'Draghi rispetterà data 30 aprile per invio a Bruxelles'... - sissiisissi2 : Recovery: delegazione Leu e ministro Speranza da Draghi - PetrisDe : Il #Recovery plan italiano verrà presentato il 30 aprile a Bruxelles, il premier Mario #Draghi ci ha assicurato che… -