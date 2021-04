“Messaggio di scuse a tutte le persone che ieri hanno subito dei disagi a causa della nostra protesta” (Di martedì 20 aprile 2021) Di seguito pubblichiamo la lettera che Pasquale Naccari (presidente Tutela Nazionale Imprese) ha condiviso e che fa riferimento alla manifestazione di protesta avvenuta ieri e durante la quale è stato bloccato il tratto autostradale. “Buon giorno, mi volevo scusare ancora per il disagio creato ieri a tutte le persone che stavano andando a lavorare, e che per 5 ore sono state ferme in autostrada durante la manifestazione pacifica dei ristoratori, calcolate che noi siamo fermi da 6480 ore. Facciamo un po’ di chiaretta: innanzitutto oggi voi tutti siete tornati alla vostra vita normale, dove il lavoro è un diritto e di certo non per decreto, non solo non vi è stato impedito di svolgerlo, ma pure quando è successo avete continuato a percepire il vostro stipendio, giustamente, ma la ... Leggi su ilparagone (Di martedì 20 aprile 2021) Di seguito pubblichiamo la lettera che Pasquale Naccari (presidente Tutela Nazionale Imprese) ha condiviso e che fa riferimento alla manifestazione diavvenutae durante la quale è stato bloccato il tratto autostradale. “Buon giorno, mi volevo scusare ancora per ilo creatoleche stavano andando a lavorare, e che per 5 ore sono state ferme in autostrada durante la manifestazione pacifica dei ristoratori, calcolate che noi siamo fermi da 6480 ore. Facciamo un po’ di chiaretta: innanzitutto oggi voi tutti siete tornati alla vostra vita normale, dove il lavoro è un diritto e di certo non per decreto, non solo non vi è stato impedito di svolgerlo, ma pure quando è successo avete continuato a percepire il vostro stipendio, giustamente, ma la ...

