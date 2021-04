LIVE Tour of the Alps, seconda tappa in DIRETTA: si comincia alle 12.00, Moscon difende la maglia (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della seconda tappa – La cronaca del trionfo di Gianni Moscon – Il video della vittoria del trentino – Le pagelle della prima tappa – La classifica generale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della seconda tappa del Tour of the Alps 2021. La breve corsa a tappe italo-austriaca entra nel suo vivo con una frazione davvero intensa e nervosa da Innsbruck a Feichten Im Kaunertal di 121,5 chilometri. Attenzione alla decisiva doppia scalata al Piller Sattel, che anticiperà il primo arrivo in quota di questa edizione. Sono presenti ben 2500 metri di disLIVEllo tutti concentrati nella ... Leggi su oasport (Di martedì 20 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca del trionfo di Gianni– Il video della vittoria del trentino – Le pagelle della prima– La classifica generale Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladelof the2021. La breve corsa a tappe italo-austriaca entra nel suo vivo con una frazione davvero intensa e nervosa da Innsbruck a Feichten Im Kaunertal di 121,5 chilometri. Attenzione alla decisiva doppia scalata al Piller Sattel, che anticiperà il primo arrivo in quota di questa edizione. Sono presenti ben 2500 metri di disllo tutti concentrati nella ...

Advertising

folkwitchore : Taylor io ormai sono già entrata nel mood di 1989 (TV) sopratutto perché sta arrivando l’estate quindi non ti azzar… - 34_liss : RT @rtl1025: ?? “Sono a #Roma dove oggi arriva la #coppa dell’#Europeo. Verrà fatto fare un tour della città, si comincerà dal #Campidoglio… - nordestnews : Caparezza, rapper e cantautore fuori dal comune, artista fra i più amati dal pubblico italiano per l’acutezza dei t… - LucaBardiani : RT @Bardiani_CSF: ???? Tour of the Alps, dopo una grande prestazione di squadra nella prima frazione, oggi la Bardiani CSF Faizanè Pro Team a… - Bardiani_CSF : ???? Tour of the Alps, dopo una grande prestazione di squadra nella prima frazione, oggi la Bardiani CSF Faizanè Pro… -