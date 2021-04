Insta360 One X2 | la bacchetta magica per i video

Leggi su wired

(Di martedì 20 aprile 2021) Le riprese a 360 gradi purtroppo non hanno sfondato, sono rimaste un contenuto di nicchia, un gadget per i blogger in cerca di occasionali effetti wow. È un peccato, perché le potenzialità die immagini sferiche avrebbe molti più potenziali estimatori se la loro cattura fosse più semplice e alla portata di tutti. Un concreto contributo in questa direzione lo offre laOne X2. Questa piccola e versatile telecamera ha davvero molti elementi che la rendono un dispositivo di cattura potente e divertente, ma soprattutto facile da ottenere grazie a funzioni di editing basate sull’intelligenza artificiale. L’elemento più apprezzabile, appena messa in esercizio, è la notevole stabilizzazione delle immagini, un po’ come avere tra le mani una vera e propria steadycam, ma ad una frazione di costo, di peso e di dimensioni. La ...