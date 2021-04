Il nuovo iPad Pro con M1, l’iPhone viola e tutte le altre novità presentate da Apple (Di martedì 20 aprile 2021) Finalmente svelato anche il tracker AirTag assieme agli iMac con M1, alla nuova Apple Tv 4k e a iPhone 12 color violetto (Foto: Apple)Tantissima carne al fuoco per l’evento Apple Spring Loaded di oggi che si è aperto con l’inattesa nuova sfumatura di iPhone 12, ora anche in violetto ed è proseguita col coloratissimo iMac con chip M1, ha finalmente tolto i veli dal fantomatico tracker AirTag e ha ufficializzato la nuova Apple Tv 4k. Ma il protagonista è stato senza dubbio iPad Pro anche lui con chip M1, che ha chiuso il keynote in streaming da Apple Park e da cui iniziamo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere con informazioni e prezzi per l’Italia. iPad Pro con M1 (Foto: Apple)Potenza strabordante per iPad Pro con chip proprietario M1 ... Leggi su cityroma (Di martedì 20 aprile 2021) Finalmente svelato anche il tracker AirTag assieme agli iMac con M1, alla nuovaTv 4k e a iPhone 12 color violetto (Foto:)Tantissima carne al fuoco per l’eventoSpring Loaded di oggi che si è aperto con l’inattesa nuova sfumatura di iPhone 12, ora anche in violetto ed è proseguita col coloratissimo iMac con chip M1, ha finalmente tolto i veli dal fantomatico tracker AirTag e ha ufficializzato la nuovaTv 4k. Ma il protagonista è stato senza dubbioPro anche lui con chip M1, che ha chiuso il keynote in streaming daPark e da cui iniziamo. Ecco tutto ciò che c’è da sapere con informazioni e prezzi per l’Italia.Pro con M1 (Foto:)Potenza strabordante perPro con chip proprietario M1 ...

