Eutanasia: associazione Luca Coscioni deposita quesito referendario in Cassazione (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – L’associazione Luca Coscioni questa mattina ha depositato in Cassazione il quesito referendario per depenalizzare l’Eutanasia in Italia sulla base di quanto già stabilito in due occasioni dalla Corte costituzionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 20 aprile 2021) Roma, 20 apr. (Adnkronos) – L’questa mattina hato inilper depenalizzare l’in Italia sulla base di quanto già stabilito in due occasioni dalla Corte costituzionale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Eutanasia: associazione Luca Coscioni deposita quesito referendario in Cassazione... - fisco24_info : Eutanasia: associazione Luca Coscioni deposita: L’associazione Luca Coscioni questa mattina ha depositato in Cassaz… - LuigiMaddaluna : Una nuova stagione di mobilitazione per l'Eutanasia Legale - Associazione Luca Coscioni - KattInForma : “L’Associazione Coscioni deposita il quesito referendario per legalizzare l’eutanasia” - Barabba1 : RT @ultimora_pol: #Italia L'associazione Luca Coscioni depositerà martedì alla corte di Cassazione il quesito per un referendum abrogativo… -