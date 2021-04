È morto Jim Steinman | autore di canzoni e storico collaboratore di Meat Loaf

(Di martedì 20 aprile 2021) Èlunedì nella sua casa del Connecticut, a 73 anni, Jim, musicista ediamericano, famoso per alcuni grandi successi internazionali e per una lunga collaborazione con il cantante americano. All’interno di questa ultima

Rolling Stone Italia

Steinman. L'hitmaker e autore di canzoni per Meat Loaf, Bonnie Tyler, Celine Dion e molti altri è scomparso ieri, lunedì 19 aprile, ma lo si apprende solo ora. Il decesso è stato confermato ...Un po' come quando si diceva che il rock fosse, sebbene uno comeMorrison lo facesse già nel 1969 (o '70). Nel caso del calcio, la morte è arrivata nel 1995, con la sentenza Bosman. La ...Un nuovo lutto turba il mondo dello spettacolo e della musica, morto Jim Steinman: addio al produttore e paroliere.Jim Steinman, produttore discografico che in carriera ha collaborato con Meat Loaf, Air Supply, Celine Dion e Bonnie Tyler, sarebbe morto lunedì nel Connecticut, all'età di 73 anni. Lo annuncia il sit ...