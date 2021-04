Beautiful, trama 20 aprile 2021: Katie conforta Sally (Di martedì 20 aprile 2021) Anticipazioni Beautiful oggi 20 aprile 2021 con il conforto di Katie per Sally, sempre più malata e sempre più sola al mondo. Che cosa sta per accadere a Los Angeles? Katie incontra Sally per caso Nella puntata Beautiful oggi 20 aprile 2021 si continua a parlare della situazione annosa di Sally. Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, si scopre che Sally sia stata lasciata da Wyatt, che vuole tornare insieme a Flo. Il loro amore è stato soffocato e messo da parte per troppo tempo e adesso lo Spencer vuole guardare in faccia la realtà dei fatti. Purtroppo per Sally non è un momento molto felice, la donna infatti sta fallendo anche in campo professionale: i suoi ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 20 aprile 2021) Anticipazionioggi 20con il conforto diper, sempre più malata e sempre più sola al mondo. Che cosa sta per accadere a Los Angeles?incontraper caso Nella puntataoggi 20si continua a parlare della situazione annosa di. Facendo un piccolo passo indietro nel tempo, si scopre chesia stata lasciata da Wyatt, che vuole tornare insieme a Flo. Il loro amore è stato soffocato e messo da parte per troppo tempo e adesso lo Spencer vuole guardare in faccia la realtà dei fatti. Purtroppo pernon è un momento molto felice, la donna infatti sta fallendo anche in campo professionale: i suoi ...

